Sotoca, Maupay, Guilavogui, les bons plans de l'OL

Par Guillaume Conte

L'Olympique Lyonnais a le mérite d'être conscient qu'il lui manque un avant-centre dans son effectif. Aller trouver un joker dans les clubs de Ligue 1 est une possibilité sérieusement étudiée par l'OL.

C’est le seul point noir du mercato de l’OL, mais les dirigeants risquent d’en entendre parler tout l’automne si cela n'évolue pas. Et c’est logique car en laissant partir Georges Mikautadze pour Villarreal, le club rhodanien a certes validé sa bonne santé financière et ses obligations économiques aux yeux de la DNCG, mais il a considérablement affaibli son attaque sans recruter un joueur majeur à ce poste. Un numéro 9 manque clairement à l’effectif de Paulo Fonseca et tout le monde en est bien conscient à Lyon. C’est pour cela que le recrutement d’un joueur en attaque est évoqué dans les coulisses et pourrait prendre du sens dans les prochains jours, même si cet élément ne serait par exemple pas qualifié dans un premier temps pour disputer l’Europa League.

Néanmoins, il y a un besoin réel et cela peut se faire à moindre coût en cas de belle opportunité. L’Equipe s’est penchée sur cette possibilité ce vendredi et évoque plusieurs pistes. Pas forcément des joueurs sans contrat, mais des éléments qui ne trouvent plus de temps de jeu en Ligue 1 et peuvent donc faire l’objet d’un transfert en tant que joker. Il y a bien évidemment le nom de Neal Maupay, qui aura certes du mal à être le bienvenu à Lyon, mais possède un profil qui séduit alors que l’OM cherche à s’en défaire à tout prix dans les prochains jours. Autant dire que l’investissement financier ne serait pas hors de portée des finances lyonnaises.

Sotoca, le joueur parfait pour l'OL ?

Le gros coup pourrait toutefois se faire à Lens, puisque L’Equipe murmure le nom de Florian Sotoca. Symbole de la solidité lensoise ces dernières années, le capitaine des Sang et Or peine toutefois à trouver sa place cette saison. A 34 ans, il ne fait pas spécialement partie des plans de Pierre Sage, qui pourrait ainsi en faire un cadeau à son ancien club. Là aussi, le montant d’un éventuel transfert serait minime, et Sotoca pourrait apporter du liant entre les lignes et de l’expérience à l’OL.

Le profil de Morgan Guilavogui, qui n’a jamais réussi à devenir indispensable à Lens, est aussi ciblé par Lyon, qui a bien vu que l’échec de son transfert à Southampton cet été pouvait laisser une marge de manoeuvre pour faire venir l'attaquant révélé au Paris FC. Des pistes à l’étude donc, et qui démontrent que l’OL compte bien rajouter une touche offensive à sa palette pour peaufiner son effectif malgré ses moyens financiers limités.