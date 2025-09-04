25 ME, l'OL est très déçu par l'Inter Milan

Dans : OL.

Proche de quitter l'Olympique Lyonnais cet été, Malick Fofana a finalement préféré rester. Toutefois, il continue de générer de l'intérêt chez les cadors européens, alors que sa direction pourrait céder à une offre relativement basse.

Cet été, c'était 40 millions d'euros ou rien. En janvier prochain, la donne sera probablement différente. Dans le besoin urgent de vendre cet été pour satisfaire les banques et la DNCG, l'Olympique Lyonnais avait prévu de se séparer, non sans regret, de Malick Fofana pour cette dite somme. Sauf que l'international belge a fait savoir à sa direction qu'il ne voulait pas partir. Cette dernière s'est donc rabattue sur Georges Mikautadze et l'a poussé à accepter la proposition de Villarreal, laquelle arrangeait bien les affaires lyonnaises. Le mercato estival étant maintenant terminé, Malick Fofana peut se concentrer sur les échéances sportives à venir. Mais cette situation peut-elle durer toute une saison ? Aux dernières nouvelles, l'Inter Milan a fait de lui sa priorité pour l'hiver prochain. Et l'OL pourrait bien récupérer beaucoup moins que prévu.

Malick Fofana bradé ? L'Inter ne montera pas

C'est en tout cas ce qu'indique Tuttosport. Le quotidien sportif italien affirme que l'Inter Milan rêve de pouvoir recruter un nouvel attaquant la saison prochaine. Si Ademola Lookman est encore cité, c'est bien Malick Fofana qui semble être la piste idéale. Et pour le recruter, les Nerazzurri sont prêts à mettre… 25 millions d'euros. Une somme qui reste conséquente pour un club comme l'OL, en proie à de très grosses difficultés financières, mais qui est très éloigné des 40 millions d'euros attendus l'été dernier. Surtout qu'Everton, par exemple, avait proposé 36 millions d'euros à la fin du mois de juillet.

Dans tous les cas, l'Inter Milan ne veut pas monter plus haut dans les enchères. Tuttosport insiste bien sur le fait que l'écurie milanaise ne dispose que d'une enveloppe de 25 millions d'euros à utiliser en janvier prochain. Si l'OL négocie à la hausse, Malick Fofana n'ira probablement pas à l'Inter. S'il sort six mois sur la lignée de ses trois dernières prestations en Ligue 1, nul doute que de nombreux prétendants frapperont de toute façon à la porte des dirigeants lyonnais. Mais en ayant logiquement connaissance de la situation économique du club...