Roberto Mancini futur entraineur de l'OL ‍?

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

John Textor a rencontré Roberto Mancini en France récemment, pour le poste d'entraineur de Botafogo. Mais avec une idée derrière la tête également pour l'OL.

La reprise de l’entrainement a déjà eu lieu et Botafogo n’a toujours pas d’entraineur. Pas un souci pour John Textor qui a toujours de nombreux contacts dans son téléphone et multiplie les rendez-vous pour trouver la perle rare. Malgré des très bons résultats, les précédents techniciens n’ont pas conservé leur poste, que ce soit Luis Castro en 2023 ou Artur Jorge en 2024. Pour la saison qui va débuter le mois prochain, le propriétaire de Botafogo a pris contact avec Roberto Mancini. L’ancien sélectionneur de l’Italie et de l’Arabie Saoudite a lâché son poste dans le Golfe à l’automne dernier, et cherche donc un nouveau projet. La proie est belle d’autant qu’une rencontre vient d’avoir lieu pendant le passage de John Textor en France, annonce le média brésilien Globo.

Textor se reúne com Roberto Mancini 🇮🇹



Empresário inicia conversas para levar italiano ao Botafogo



➡️➡️ https://t.co/VygpNlLjZU pic.twitter.com/gwA9PmQaQz — Alex BFR★彡 CAMPEÃO D LIBERTADORES★彡 (@AlexJosSilvasi1) February 6, 2025

L’accord sur son futur salaire est proche et Roberto Mancini a montré de l’intérêt à relever ce défi chez le champion d’Amérique du Sud. D’autant que, selon la presse de Rio de Janeiro, John Textor lui a bien fait comprendre qu’il comptait sur lui pour être un partenaire de longue date de tous les projets d’Eagle Football. Cela veut dire que, à l’image de ce qui est proposé à certains joueurs, en signant à Botafogo on peut aussi se préparer à rejoindre un autre club du groupe, et l’OL qui est la tête d’affiche de Eagle en Europe. Bien évidemment, Paulo Fonseca vient d’arriver à Lyon et n’est pas menacé, mais John Textor prépare toujours l’avenir avec un coup d’avance, et il adore les grands noms du football. Et cela peut parfois aller beaucoup plus vite qu’on ne le pense. En 2024, Botafogo a, malgré ses titres, connu quatre entraineurs (Artur Jorge, mais aussi Tiago Nunes, Claudio Caçapa et Fabio Matias). Autant dire qu’une signature de Roberto Mancini au sein du club carioca ne sera pas totalement anodine à Lyon.