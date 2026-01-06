Clash à Liverpool, l'OL et le PSG concernés

L'été dernier, Liverpool s'est séparé de Luis Diaz, parti au Bayern Munich. Pour le remplacer, la direction a demandé à Arne Slot d'utiliser la réserve, alors que le Néerlandais voulait Bradley Barcola ou Malick Fofana. Depuis, ce désaccord est source de conflits.

Souvenez-vous l'été dernier, quand Liverpool voulait surfer sur son titre de champion de Premier League pour réaliser un mercato de très grande envergure. Jusqu'à la fin du mois de juillet, au moment du départ de Luis Diaz, les Reds étaient au cœur de spéculations concernant le recrutement d'un remplaçant pour pallier le départ du Colombien au Bayern Munich. Finalement, ça ne s'est pas fait, alors que le club du Merseyside a dépensé près de 370 millions d'euros pour recruter Florian Wirtz, Hugo Ekitike et Alexander Isak à la place.

Liverpool Premier League # 4 N N V V V Premier League Matchs 20 V Victoire 10 M Match nul 4 D Défaite 6 Buts Marqués 32 Buts Encaissés 28 Matchs Récents Tout afficher 04 janvier 2026 à 16:15 Premier League Fulham 2 — 2 Match terminé Liverpool 01 janvier 2026 à 18:30 Premier League Liverpool 0 — 0 Match terminé Leeds United Meilleurs Joueurs Tout afficher 22 . H. Ekitike France • Âge 23 • Attaquant Matchs 18 Buts 8 Passes décisives 2 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 18 . C. Gakpo Pays-Bas • Âge 26 • Attaquant Matchs 18 Buts 5 Passes décisives 3 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Concernant le poste d'ailier gauche laissé vacant par Luis Diaz, Arne Slot a glissé à plusieurs reprises les noms de Bradley Barcola et de Malick Fofana, mais les deux pensionnaires de Ligue 1 n'ont jamais eu de crédit de la part de Richard Hughes, le directeur sportif de Liverpool.

Tensions à Liverpool à cause de Barcola et Fofana

C'est en tout cas ce qu'on peut croire des informations d'Anfield Watch. Le média spécialisé dans l'actualité de Liverpool confirme toutes les rumeurs qu'il y avait eu l'été dernier à l'égard d'un intérêt des Reds pour Bradley Barcola et Malick Fofana, entre autres, tout en indiquant que ces pistes ont été - et sont toujours - sources de conflits. En effet, d'un côté, Arne Slot a incité sa direction à recruter les deux ailiers gauche qui évoluent respectivement au PSG et à l'OL, tandis que Richard Hughes a catégoriquement refusé. Le directeur sportif a plutôt demandé à son entraineur de se contenter de Rio Ngumoha, la grande pépite du centre de formation de Liverpool. Un désaccord qui a laissé des traces, alors que les deux hommes ont du mal à s'accorder une confiance mutuelle.

Depuis, on ne peut pas dire qu'Arne Slot ait suivi les préconisations de sa direction : Rio Ngumoha n'a disputé que 9 rencontres toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, pour un temps de jeu moyen de 25 minutes seulement, alors qu'il avait été le héros du déplacement à Newcastle lors de la deuxième journée de Premier League (2-3, buteur à la 90+10').