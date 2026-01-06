ICONSPORT_281490_0061

CAN 2025 : Boulbina libère l’Algérie

CAN 202506 janv. , 19:38
parGuillaume Conte
Dans le gros choc de ces 1/8e de finale, l’Algérie a fini par prendre le meilleur sur la République Démocratique du Congo avec une victoire 1-0 en prolongation.
Dans un match très fermé mais où les Fennecs se sont procurés les meilleures occasions, la différence s’est faite sur un coup de canon d’Adil Boulbina. Le joueur d’Al-Duhail ne s’est pas posé de questions et a allumé un pétard sous la barre pour inscrire le seul but de la rencontre à deux minutes de la fin de la prolongation (118e). 
Grâce à cette victoire 1-0, l’Algérie se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Elle y affrontera le Nigéria. 
