L’OL dit encore merci à l’argent magique de Textor ‍!

Par Mehdi Lunay

Déjà sous surveillance de la DNCG, l'OL était aussi dans le viseur de l'UEFA concernant la tenue de ses comptes. L'instance européenne a failli exclure les Gones de la Ligue Europa avant de recevoir des garanties financières. Un argent venu tout droit du Brésil...

Si John Textor affiche une confiance et une sérénité de tous les instants, la situation financière de l'Olympique Lyonnais reste préoccupante en coulisses. Interdit de recrutement par la DNCG en janvier, le club rhodanien a du vendre de nombreux joueurs au mercato. De quoi renflouer les caisses pour éviter une rétrogradation en Ligue 2 en fin de saison. Toutefois, l'OL avait aussi du souci à se faire au niveau européen. Lundi, on apprenait que l'UEFA avait menacé les Gones d'une exclusion pure et simple de la Ligue Europa si leurs comptes n'étaient pas dans un meilleur état. L'instance européenne a finalement été rassurée par John Textor, laissant Lyon poursuivre son aventure en C3.

L'OL a récupéré 23 millions de dollars de Botafogo

ESPN Brasil a livré le secret du tour de magie opéré par John Textor. Le propriétaire de l'OL a utilisé de l'argent gagné par Botafogo pour combler les trous dans les comptes lyonnais. En effet, l'Américain a injecté la prime de 23 millions de dollars offerte par la CONMEBOL à Botafogo lors de son succès en finale de la Copa Libertadores. Ce jour-là, à Buenos Aires, John Textor avait d'ailleurs récupéré le chèque devant les caméras du monde entier.

Em processo na UEFA, John Textor indicou usar o dinheiro da premiação da Libertadores do Botafogo para salvar o Lyon de desclassificação de campeonatos europeus.



Não ficou claro se o dinheiro foi de fato usado, mas o clube francês se livrou da punição. Além disso, o Botafogo… pic.twitter.com/kXgBXsDEX8 — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) February 5, 2025

Une stratégie qui va encore faire jaser. En Europe, bien sûr, puisque les adversaires de l'OL vont se plaindre de cet argent magique tombé du ciel. Les critiques seront aussi nombreuses au Brésil et notamment chez les joueurs de Botafogo. Ceux-ci avaient avancé l'idée d'une grève quand leurs primes individuelles de victoire n'étaient pas parvenues fin 2024. Voir la prime collective issue de leurs efforts partir en France ne devrait pas les calmer...