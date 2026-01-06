trop d imbeciles a bordeaux gerard lopez lache l affaire gerard lopez 8 395553

Bordeaux : Gérard Lopez nomme un nouveau roi du mercato

Bordeaux06 janv. , 18:00
parHadrien Rivayrand
Les Girondins de Bordeaux semblent bien partis pour accéder au National en fin de saison. Le club au scapulaire souhaite redorer son blason, et cela passera également par de bons recrutements lors du mercato.
Bordeaux se montre plus convaincant depuis plusieurs semaines en National 2. Les hommes de Bruno Irles occupent la première place de leur groupe A et rêvent d’une montée en fin de saison. La direction girondine anticipe déjà la saison prochaine à l’échelon supérieur, avec plusieurs changements à venir dans l’organigramme du club. Selon les dernières informations de Ouest-France, la cellule de recrutement bordelaise va notamment évoluer avec l’arrivée de Karim Saada, proche de Gérard Lopez.

Gérard Lopez fait confiance à un proche 

L’ancien champion de muay-thaï, qui était coordinateur sportif de Bordeaux depuis 18 mois, a été nommé ce mardi « responsable du recrutement ». Dans un communiqué, les Girondins de Bordeaux précisent notamment :
« Il poursuivra ses missions dans un cadre élargi, en cohérence avec le projet sportif et la structuration du club. Cette évolution s’inscrit dans une logique de continuité et d’organisation du secteur sportif. »
À noter que Karim Saada possède déjà une petite expérience dans le monde du football, notamment à Bordeaux, où il a réalisé des missions de scouting et été impliqué dans certaines négociations lors du mercato. Le dirigeant est également très apprécié par le groupe de joueurs bordelais, un facteur à prendre en compte.

Vente de Bordeaux : Gérard Lopez a un plan parfait
Karim Saada a également pris le temps de développer son réseau au fil des années, en fréquentant notamment de nombreux stades franciliens. Il assiste désormais régulièrement aux entraînements au Haillan. Sa mission sera de consolider les bases de l’équipe et de renforcer certains postes clés.
Si tout n’est pas encore parfait au sein du club au scapulaire, le club reste très ambitieux et désire retrouver rapidement un statut professionnel digne de son histoire.
