OL : Zéro gros départ au mercato, Rudi Garcia fait un vœu

Dans : OL.

Cet été, le mercato sera chaud à l’Olympique Lyonnais, dont plusieurs gros joueurs ont une très belle cote à travers l’Europe.

C’est évidemment le cas de Memphis Depay, de Moussa Dembélé et d’Houssem Aouar. Selon toute vraisemblance, l’OL perdra au moins un de ses trois joueurs phares, si ce n’est deux en cas de non-qualification en coupe d’Europe. Néanmoins, Rudi Garcia semble avoir une confiance aveugle en ses dirigeants puisque durant un entretien accordé à RTL, l'entraîneur de l’Olympique Lyonnais a indiqué qu’il espérait sérieusement conserver toutes ses stars au sein de son effectif la saison prochaine, coupe d’Europe à l’OL ou pas. Autant dire que l’ancien entraîneur de Marseille met déjà un vrai coup de pression à Juninho et à Jean-Michel Aulas. Reste à voir s’il sera entendu…

« Est-ce qu'Aouar va partir ? Sportivement j'espère que non. Lui et Moussa Dembélé, qui sont souvent les deux joueurs qui reviennent dans les possibles départs, j'espère bien qu'ils vont rester à l'OL. Maintenant il y a plein de paramètres qui entrent en jeu comme la volonté du joueur. Est-ce que l'OL a reçu une offre pour Aouar ? Même si ce n'est pas mon domaine puisque c'est celui de Juninho qui est maintenant épaulé par Bruno Cheyrou, je ne pense pas m'avancer en disant qu'on n'a pas reçu d'offre, catégoriquement. Ils ne m'ont pas dit qu'on avait reçu des offres. Depay ? On me dit qu'il apparaît moins dans les possibles partants, et tant mieux. J'espère que Memphis sera avec nous. C'est vraiment un des "tops player" de notre effectif. Son absence a été préjudiciable, comme celle de Jeff Reine-Adélaïde. C'était mon capitaine avant qu'il se blesse. On espère bien que Memphis va faire la saison avec nous » a commenté Rudi Garcia, lequel a tout de même bien fait comprendre qu’il n’était pas décideur en période de mercato. C’est donc davantage vers Juninho, Bruno Cheyrou et Jean-Michel Aulas qu’il faudra se tourner pour avoir de véritables réponses…