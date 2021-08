OL : Xherdan Shaqiri arrive enfin à Lyon !

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Alors que le remplaçant de Memphis Depay se fait toujours attendre du côté de l’Olympique Lyonnais, les Gones arrivent enfin au bout du tunnel pour Xherdan Shaqiri.

Après avoir renforcé sa défense, avec les arrivées d’Emerson, Da Silva et Henrique, le club rhodanien cherche maintenant à densifier son secteur offensif. Même si Lyon veut aussi recruter un défenseur central, pour compenser le futur départ de Marcelo, Juninho va surtout mettre le paquet sur l’attaque en cette fin de mercato. Et le directeur sportif pourrait tenir son premier renfort offensif, vu que selon les informations de Foot Mercato, la venue de Xherdan Shaqiri est désormais en très bonne voie. En négociations avec Liverpool et l'entourage de l’international suisse depuis plusieurs semaines, l’OL va finalement avoir gain de cause. Vu que l’attaquant de 29 ans va rejoindre le Groupama Stadium la semaine prochaine : « L’OL devrait accueillir dans les prochains jours Xherdan Shaqiri. Un accord a quasiment été trouvé avec Liverpool dans le cadre d'un transfert. Selon les dernières indiscrétions, le tarif devrait s'élever aux alentours des 8 millions d'euros ».

Shaqiri - Azmoun, le duo du mercato

Passé par Bâle, le Bayern Munich ou l’Inter Milan, Shaqiri portait le maillot de Liverpool depuis 2018. Cette saison, il va donc découvrir la Ligue 1, un championnat en plein boom depuis l’arrivée de Leo Messi au PSG. Après avoir validé ce deal, les Gones ne s'arrêteront toutefois pas en si bon chemin. Car Juninho sait que Peter Bosz aura encore besoin de joueurs créatifs, pour concurrencer Moussa Dembélé, Islam Slimani, Karl Toko Ekambi ou Rayan Cherki. Et c’est donc pour cette raison que l’OL cherchera à recruter un deuxième attaquant après Shaqiri. Si le nom de Gaëtan Laborde (MHSC) a récemment été évoqué à Lyon, Juninho n’a toujours pas lâché l’affaire pour Sardar Azmoun. Même si le Zénith Saint-Pétersbourg réclame 15 ME pour lâcher son international iranien, l’OL est encore intéressé par l’attaquant de 26 ans. Et si jamais Lyon arrive aussi à ses fins avec Azmoun, les supporters lyonnais pourraient enfin tourner la page Memphis Depay.