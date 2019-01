OL : Vinicius, le prochain coup fumant de Lyon au mercato ?

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Liga.

Considéré en Espagne comme un immense crack, Vinicius Junior peine tout de même à s’imposer au Real Madrid.

La preuve, le Brésilien de 18 ans n’a disputé que 5 matchs de Liga depuis le début de la saison. Et si la nomination de Santiago Solari lui a plutôt profité, il est encore loin d’être un titulaire chez le champion d’Europe en titre. Raison pour laquelle, selon les informations de Don Balon, il pourrait être prêté sans option d’achat pour les six prochains mois. Cela paraît évident, le Real Madrid veut prêter sa pépite en Europe. Et dans cette optique, cinq clubs seraient intéressés.

En Angleterre, Arsenal et Everton sont sur les rangs. Le club espagnol de Valladolid apprécie également le joueur, au même titre que l’Inter, actuellement 3e de Série A. Et en France alors ? A la surprise générale, l’Olympique Lyonnais aurait pris des premiers renseignements dans ce dossier. Capable d’évoluer à tous les postes offensifs, Vinicius pourrait alors combler l’éventuel départ de Maxwel Cornet, que Lyon ne retiendra pas en cas d’offre supérieure à 20 ME. Reste désormais à voir si cette information pour le moins surprenante se confirmera dans les prochaines semaines…