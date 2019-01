OL : L'OL dit oui à ce gros départ pour 20 ME au mercato !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Tout proche de quitter Lyon pour l’Allemagne l’été dernier, Maxwel Cornet avait finalement été retenu par les dirigeants rhodaniens.

Et pour cause, l’échec dans le dossier Nicolas Pépé et la blessure du jeune Amine Gouiri avaient bousculé les plans de l’état-major lyonnais, qui s’était résolu à conserver l’international ivoirien de 22 ans. Un choix plutôt payant finalement puisque ce dernier a particulièrement brillé en Ligue des Champions en cette première partie de saison, avec trois buts décisifs en deux matchs face à Manchester City. Des prestations qui ne sont pas passées inaperçues en Europe…

Ainsi, Le Parisien explique dans son édition du jour que Maxwel Cornet devrait recevoir plusieurs propositions cet hiver… et que l’OL ne le retiendra pas ! Plusieurs clubs de seconde zone en Angleterre ont ainsi manifesté leur intérêt, tout comme le FC Séville. Mais à ce jour, c’est de Wolfsburg, déjà intéressé l’été dernier, que l’Ivoirien est le plus proche. « Le 5e de Bundesliga maintient un fort intérêt pour le joueur formé à Metz. Reste à boucler l’opération au niveau économique, puisque Lyon espère désormais tirer plus de 20 ME de son joueur » explique le quotidien francilien. Sous contrat avec l’OL jusqu’en juin 2021, l’homme aux 9 petits matchs de L1 cette saison (1 but) pourrait donc rapporter gros à Jean-Michel Aulas.