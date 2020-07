OL : Vida à Lyon et bye-bye Marcelo, c’est possible !

Dans : OL.

Inactif sur le marché des transferts pour le moment, Lyon devrait s’activer après le match de Ligue des Champions face à la Juventus Turin.

Sur les ondes d’Europe 1 ce week-end, Rudi Garcia a annoncé que le mercato de l’Olympique Lyonnais allait être mis sur pause, le temps pour l’équipe rhodanienne de défier le PSG en finale de la Coupe de la Ligue et la Juve en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Une fois que ces deux échéances seront passées, l’OL se concentrera pleinement sur son mercato. Et on le sait, l’objectif de Juninho et de Rudi Garcia est de recruter un défenseur central afin de former un duo complémentaire et séduisant avec Jason Denayer. Plusieurs pistes ont déjà filtré et la dernière mène à Wesley Fofana, le joyau de l’ASSE.

Mais cette piste, estimée à près de 30 ME, est très chère pour l’Olympique Lyonnais. C’est ainsi que selon les informations obtenues par Haber Global en Turquie, un dossier beaucoup moins onéreux est étudié par les recruteurs de l’Olympique Lyonnais. Il mène au vice-champion du monde croate Domagoj Vida. Du haut de ses 31 ans, le natif de Nasice fait clairement partie des meilleurs joueurs du championnat turc. Mais en raison de son salaire conséquent, estimé à 3,5 ME par an, le Besiktas Istanbul souhaite s’en séparer… et l’aurait proposé à Lyon. L’idée du club d’Istanbul serait de récupérer Marcelo en échange. Un deal totalement inattendu, mais qui pourrait plaire à l’état-major de l’OL qui cherche à se débarrasser de son défenseur brésilien afin de libérer une place d’extra-communautaire. Reste maintenant à voir si le profil de Vida plaira à Juninho, alors que son nom avait régulièrement été évoqué à Marseille à l’époque où Rudi Garcia était aux commandes de l’OM…