OL : Vers une bataille finale à quatre pour Aouar au mercato ?

Jean-Michel Aulas l’a répété à plusieurs reprises au cours des dernières semaines : seul Mapou Yanga-Mbiwa est autorisé à quitter l’OL cet hiver durant le mercato. Néanmoins, certaines offres démesurées venues d’Angleterre pourraient changer la donne. Surtout que plusieurs joueurs ont la cote dans la capitale des Gaules, à commencer par Houssem Aouar. Et selon les informations du Daily Record, quatre clubs de Premier League ont l’intention de passer à l’offensive pour s’attacher les services de l’international espoirs français… à court ou à moyen terme.

Impressionné par le joueur lors des matchs entre City et l’OL en Ligue des Champions, Pep Guardiola n’a pas (encore) demandé à ses dirigeants de faire une offre pour Housem Aouar. Mais cela ne devrait pas tarder selon le média britannique. Cela vaut également pour Chelsea, Liverpool et Arsenal. Reste qu’il faudra mettre le paquet pour convaincre Jean-Michel Aulas de lâcher Houssem Aouar, ce dernier représentant plus que n’importe qui l’avenir de l’Olympique Lyonnais aux yeux du président rhodanien. Pour rappel, le boss de l’actuel 3e de Ligue 1 a fixé le prix de Tanguy Ndombele à environ 80 ME. On peut imaginer que pour Houssem Aouar, il faudra débourser une somme similaire…