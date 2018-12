OL : 83ME pour vendre ce joueur, Lyon ne rigole plus !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Désormais international français, Tanguy Ndombele est l’un des joueurs les plus courtisés d’Europe à son poste.

Jeune milieu relayeur aux qualités physiques et techniques impressionnantes, il fait quasiment l’unanimité chez les scouts des plus grands clubs de la planète. La preuve, Manchester City a tenté de le recruter cet été au mercato. En effet, The Times confirme en ce début de semaine que le club de Pep Guardiola a posé 50 ME sur la table en août 2018 afin de faire venir l’ancien joueur d’Amiens. Une proposition alléchante certes, mais refusée par l’état-major rhodanien.

Le média britannique apporte par ailleurs des précisions sur le montant réclamé par Jean-Michel Aulas pour céder son international français au mercato. Et cela risque d’en effrayer plus d’un puisque selon The Times, c’est un pactole de 83 ME que souhaiterait toucher l’Olympique Lyonnais dans la future vente de Tanguy Ndombele. Autant dire que du côté de Lyon, on doit prier pour que le milieu de terrain de 22 ans ne baisse pas de niveau durant la seconde partie de saison afin d’être en position de force au mercato, et espérer toucher un tel chèque. Reste à savoir si un club sera prêt à poser cette somme sur la table pour s’offrir Tanguy Ndombele… Ce qui, pour l'heure, n'est pas certain.