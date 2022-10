OL : Une première victime surprise de Laurent Blanc ?

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Laurent Blanc, nouvel entraineur de l'OL, a lâché ses premiers indices sur les changements qu'il compte faire. Johann Lepenant pourrait être l'une des premières victimes.

Laurent Blanc va bien avoir besoin de sa semaine d’entrainement complète que lui accorde l’absence de Coupe d’Europe, pour faire connaissance avec l’effectif de l’Olympique Lyonnais. Car le « Président » a depuis longtemps coupé avec le football français, même s’il a assuré qu’il conservait un oeil attentif sur la Ligue 1 et qu’il travaillait à fond pour faire immédiatement les bons choix. En tout cas, vues les performances du début de saison, le nouvel entraineur lyonnais va changer des choses, et il entend bien redonner de la confiance à des joueurs d’expérience qui ne faisaient plus partie des plans de Peter Bosz, comme Houssem Aouar et Jérome Boateng. Il reste à savoir quelle sera la forme physique de ces deux joueurs.

Mais d’autres bouleversements sont à l’étude, et Le Progrès croit savoir que l’expérience assez désastreuse de Thiago Mendes en défense va prendre fin. Avant ce passage derrière, le Brésilien avait perdu sa place dans l’entrejeu. Il pourrait la récupérer et faire une victime de choix en la personne de Johann Lepenant. Le jeune milieu de terrain est le joueur le plus utilisé dans son secteur de jeu, et il a bluffé tout le monde en débarquant de Ligue 2 pour jouer de manière régulière et juste depuis le début de la saison. Mais le quotidien régional l’assure, Laurent Blanc veut faire la part belle à l’expérience avant tout. « Ceux qui peuvent sortir l’équipe de la situation délicate, ce sont les joueurs expérimentés. Je vais m’appuyer sur eux dans les jours à venir pour prendre des points et gagner en confiance », a prévenu « Lolo » dès son intronisation.

Pour Le Progrès, Lepenant est plus à même ce céder sa place que Maxence Caqueret par exemple. Des premiers mouvements qui sont donc à suivre de près, et pourraient causer de sérieuses surprises lors du premier match. Ce ne sera pourtant pas un rendez-vous facile pour une entrée en matière, puisque Lyon se rendra à Rennes ce dimanche.