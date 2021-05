OL : Une pépite à 10 ME échappe à Juninho

Dans : OL.

Il y a quelques jours, L’Equipe dévoilait que les priorités de l’OL pour le prochain mercato étaient de recruter un latéral gauche et un ailier.

Pour le poste de latéral gauche, Juninho a trouvé son bonheur avec Henrique Silva, lequel va débarquer de Vasco de Gama pour zéro euro. Une bonne chose de faite pour l’Olympique Lyonnais, qui va maintenant se mettre à la quête d’un successeur de Memphis Depay en attaque. Les Gones aimeraient également recruter un ailier rapide afin de compléter l'offre à ce niveau au sein de l’effectif rhodanien. A ce poste, selon les informations du journaliste Ignazio Genuardi, Juninho appréciait beaucoup le profil de Kamaldeen Sulemana, auteur de 10 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison. L’ailier de Nordsjaelland (19 ans) a cependant peu de chances de rallier l’Olympique Lyonnais au mercato.

Selon le spécialiste des transferts, son avenir pourrait plutôt s’écrire du côté de Manchester United ou de l'Ajax Amsterdam, qui a dégainé une proposition supérieure à 10 ME. « Suivi de près par l’OL, Sulemana (Nordsjaelland) pourrait rejoindre Manchester United. Alors que l’Ajax Amsterdam a d’ores et déjà transmis une offre de plus de 10 M€, les Red Devils font actuellement le forcing. Une délégation a fait le voyage cette semaine » a publié le journaliste, mettant fin au suspense et par la même occasion aux espoirs de l’Olympique Lyonnais. A moins d’un revirement de situation, Sulemana s’engagera à Manchester United ou à l'Ajax dans les prochaines semaines. Il sera désormais intéressant de voir quels joueurs Bruno Cheyrou et Juninho sortiront de leur chapeau pour dynamiser les côtés de l’attaque lyonnaise. A ce poste d’ailier, rappelons par ailleurs que jeudi, la presse turque s’est faite l’écho d’un intérêt prononcé du Fenerbahçe pour Karl Toko-Ekambi, taulier de Rudi Garcia mais dont l’avenir dépendra essentiellement de l’avis du futur entraîneur de l’OL à son égard.