OL : Une dizaine de départs, l'inquiétude Bruno Guimaraes

Dans : OL.

L’Olympique Lyonnais ne pourra pas résister à toutes les offres et s’attend à plusieurs départs cet été.

Lyon est à un tournant avec l’arrivée de Peter Bosz. L’entraîneur néerlandais a une philosophie de jeu bien particulière, basée sur la maîtrise du ballon et sur un pressing plus qu’intense. Juninho doit construire un effectif qui répond aux attentes de son coach. La non-qualification pour la Ligue des champions est aussi à prendre en compte. Cela va bouger à l’OL, dans le sens des arrivées et surtout des départs. Foot Mercato dresse un constat assez inquiétant. L’avenir de plusieurs joueurs est en suspens. Jason Denayer, en fin de contrat en juin 2022, se pose des questions. Maxwel Cornet est pisté par Leeds, même si Jean-Michel Aulas se montre gourmand. Djamel Benlamri est déjà sur le départ. Joachim Andersen veut continuer en Premier League. Au milieu aussi, les sollicitations ne manquent pas, notamment pour Bruno Guimaraes.

Guimaraes dans le viseur de Dortmund, entre autres

Bruno Guimares pourrait être le départ inattendu de l’été à Lyon. Selon les informations de Foot Mercato toujours, le Brésilien, arrivé en janvier 2020, intéresse le Borussia Dortmund mais aussi des clubs de Liga et de Premier League. Son compatriote, Jean Lucas, se dirige vers l’AS Monaco. Houssem Aouar, autre joueur qui pourrait s’épanouir avec Peter Bosz, est lui toujours dans le viseur d’Arsenal et de l’AC Milan. Enfin devant, Juninho n’a pas l’intention de laisser partir Karl Toko-Ekambi alors qu’Al-Sadd lui fait les yeux doux. Les prochaines semaines s’annoncent intenses à Lyon.