OL : Un procès pour aller en Coupe d'Europe, Lyon a zéro chance !

Dans : OL.

En cas d’interruption définitive de la Ligue 1, l’Olympique Lyonnais a peu de chances d’être qualifié en Coupe d’Europe la saison prochaine.

Effectivement, l’OL était 7e de Ligue 1 au moment où le championnat a été interrompu, et il a d’ores et déjà été acté que les finalistes des coupes nationales ne seront pas qualifiés en coupe d’Europe si elles ne pouvaient pas se disputer. Autant dire que pour Lyon, l’unique chance d’être reversé en Ligue Europa la saison prochaine serait de convaincre les autres clubs de Ligue 1 d’opter pour le classement au soir de la 27e journée, la 28e journée étant incomplète à cause du report de Strasbourg-PSG. Sur son compte Twitter, le président lyonnais Jean-Michel Aulas avait également évoqué d’éventuelles poursuites juridiques. Mais sur ce point, le patron des Gones n’a absolument aucune chance de voir sa requête lui profiter selon l’avocat spécialiste des droits du sport, Thierry Granturco.

« La norme, c’est la qualification par le résultat sportif. Aujourd’hui, on est dans le cas exceptionnel d’une cessation du championnat. Le président Aulas aimerait un mode de calcul favorable à son club, qui tienne compte des indices européens, de l’antériorité… Seulement, dans cette démarche, il n’y a pas le début du commencement d’un texte juridique pour lui permettre d’aller de l’avant. Si son recours est judiciaire, il n’a aucune chance d’aboutir ! En résumé, juridiquement, le moindre recours serait sans fondement. Il faut certes toujours garder un œil sur les règles du football en elles-mêmes, des règles qui ont une certaine propension à évoluer en fonction des jeux de pression. Mais les textes de droit, qui ne sont pas susceptibles d’influence comme le code du travail, sont immuables et incontournables » a indiqué l’avocat, pour qui les éventuelles poursuites juridiques de Jean-Michel Aulas n’ont donc quasiment aucune chance d’aboutir.