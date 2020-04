OL : Aulas sort ses trois jokers pour ramener Lyon en Europe

Dans : OL.

Au terme de son Comité Exécutif de ce jeudi, l’UEFA a dévoilé sa position par rapport à la méthode de qualification des clubs pour les prochaines Coupes d'Europe. Une annonce qui laisse de l’espoir au sein de l’Olympique Lyonnais.

Contrairement à ce qui était attendu, l'instance qui gère le football européen n’a pas vraiment forcé la main des différentes ligues nationales. Puisqu’en cas de conclusion prématurée pour des « raisons légitimes », l’UEFA a proposé aux associations de sélectionner elles-mêmes les clubs qualifiés pour les prochaines éditions de la Ligue des Champions et de l’Europa League, via un critère sportif porté sur les résultats obtenus dans les compétitions nationales. Ce qui signifie donc que la LFP devra choisir ses clubs européens en fonction du classement actuel de la L1. Pas vraiment une bonne nouvelle pour l’OL, classé septième à l’arrêt du championnat, même si rien ne dit que la Ligue figerait le classement après la 28e journée. En tout cas, Jean-Michel Aulas, lui, espère que la saison 2019-2020 pourra se terminer normalement pour que Lyon fasse notamment son retard en championnat, sans oublier de briller dans les deux Coupes encore en cours.

« L’OL et les Verts ont une chance en moins ? Pas d’accord avec le titre. L’OL a 10 matchs pour revenir en Ligue 1, mais aussi la Coupe de Ligue, et la Champion’s League pour se qualifier. Et toutes les décisions juridiques après ! », a lancé, sur Twitter, le président de l’OL, qui sait que les Gones sont pour l'instant en fâcheuse posture pour une qualification en Coupe d’Europe… Et si jamais les décisions finales de l’UEFA et de la LFP ne conviennent pas à Aulas, alors que l’OL est aux portes du Top 5 en L1, tout en étant encore en C1 et en Coupe de la Ligue, il se donnera donc le droit de contester cela de toutes les manières possibles. Et il ne sera sûrement pas le seul à attaquer...