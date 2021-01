OL : Un problème Slimani à venir, Pierre Ménès s'interroge

Dans : OL.

A la recherche d’un attaquant pour compenser le départ en prêt de Moussa Dembélé à l’Atlético de Madrid, l’Olympique Lyonnais a jeté son dévolu sur Islam Slimani.

L’attaquant algérien de 32 ans a effectué ses grands débuts avec l’OL à l’occasion de la réception de Metz ce dimanche au Groupama Stadium (0-1). Remplaçant au coup d’envoi, l’ex-buteur de l’AS Monaco et de Leicester a clairement été recruté pour occuper le rôle qui était celui de Moussa Dembélé dans la capitale des Gaules, à savoir doublure du trio offensif Depay-Kadewere-Toko Ekambi. S’exprimant à ce sujet dans sa pastille digitale « Pierrot Face Cam », le journaliste Pierre Ménès s’est dit plutôt emballé par la venue d’Islam Slimani à l’OL. Pour le consultant de Canal +, le seul doute réside dans le fait de savoir si l’Algérien acceptera sur la durée son statut de remplaçant à Lyon…

Va-t-il accepter son rôle de joker ?

« Compenser le départ de Dembélé, quand tu vois les prestations et les stats de Dembélé cette saison, ce ne sera pas compliqué. Slimani est rentré dimanche contre Metz, je l’ai trouvé un petit peu emprunté mais c’est normal, il n’a quasiment pas joué à Leicester cette saison. D’ailleurs, il n’a quasiment pas été demandé par le moindre club au mercato, ce qui m’épate un peu car il avait quand même performé à Monaco. Peut-être que la réputation de son caractère difficile joue en sa défaveur, voilà, je crois que de toute façon les choses ont été claires avec lui. Il est venu là pour être dans la rotation, pour être de doublure de Depay, Kadewere et Toko-Ekambi. Il faudra voir comment lui va gérer cette situation de doublure mais c’est un excellent joueur » a commenté Pierre Ménès, qui avait été enchanté par l’entente entre Slimani et Ben Yedder à Monaco, et qui salue des deux mains ce transfert hivernal de l’OL.