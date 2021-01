OL : Slimani massacre un classique algérien pour son bizutage

Dans : OL.

Présent dans le groupe de l'Olympique Lyonnais pour la réception de Metz, ce dimanche au Groupama Stadium, Islam Slimani a évidement eu droit à son bizutage.

Ce qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire, mais ce qui se passe à la cantine peut être diffusé sur les réseaux sociaux. Et c'est justement ce qu'a fait Rayan Cherki en mettant en ligne une séquence qui va évidemment réjouir les supporters de l'Olympique Lyonnais. Car trois jours après avoir signé à l'OL, Islam Slimani a évidemment eu droit à son bizutage, et pour l'attaquant algérien, c'est un grand classique de Khaled qui a servi de présentation officielle aux joueurs et au staff de Lyon. Islam Slimani a en effet entonné, difficilement, Aïcha, l'oeuvre écrite par Jean-Jacques Goldman pour la star algérienne Khaled. Nul doute que la version originale restera plus dans l'histoire que la version du nouveau joueur de l'OL, lequel a au moins beaucoup fait rire ses nouveaux coéquipiers.