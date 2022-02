OL : Un départ suicidaire, Lyon négocie !

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Déjà bien affaibli au milieu de terrain, l'Olympique Lyonnais est sollicité pour laisser partir Thiago Mendes au Brésil.

L’Olympique Lyonnais a très bien vendu lors de ce mercato d’hiver. Bruno Guimaraes est parti pour laisser un grand vide devant la défense, et malgré la clôture du marché des transferts en Europe, Xherdan Shaqiri a lui rejoint cette semaines les Etats-Unis, pour signer au Chicago Fire. Si l’OL a fait venir Tanguy Ndombele et Romain Favre, ces bouleversements sur le plan sportifs ne sont pas anodins. Et dans ces conditions, un joueur comme Thiago Mendes a pris une importance accrue dans l’aspect défensif de son rôle. Néanmoins, ce n’est pas un mystère de révéler que le Brésilien n’est pas comme un poisson dans l’eau à Lyon, et qu’il a déjà plusieurs fois envisagé d’aller voir ailleurs. Revenir au Brésil est toujours une possibilité, car le mercato n’est pas terminé là-bas.

Thiago Mendes peut forcer la main

O Flamengo voltou a se interessar por Thiago Mendes. O clube carioca trocou e-mails com o Lyon para saber as condições financeiras que o time francês deseja para abrir negociação. O volante esteve na mira do Fla na última janela, mas o Lyon não topou a oferta de empréstimo. pic.twitter.com/4r8fLqJDUE — Venê Casagrande (@venecasagrande) February 10, 2022

Et justement, le club de Flamengo s’intéresse à l’ancien lillois, révèle le journaliste local Venê Casagrande. La formation de Rio de Janeiro a pris contact avec l’OL pour connaître les modalités d’une arrivée de Thiago Mendes. Des discussions autour d'un prêt ont eu lieu, sans pour le moment aller plus loin. Car ce retour de flamme qui n’est certainement pas dans les plans lyonnais. Si le milieu de terrain peine à briller, il demeure un joueur utile dans un secteur qui a perdu un élément clé. Un prêt est donc exclu, et il faudrait une très belle somme pour finaliser un transfert, ce que le club brésilien n’est pas vraiment capable de mettre sur la table. A un an et demi de la fin de son contrat, Thiago Mendes n’a pas vraiment l’intention de partir alors qu’il retrouve du temps de jeu, même si le Brésilien est parfois imprévisible. Mais la seule façon pour lui de saisir cette opportunité proposée par le Flamengo, serait de demander à quitter l’OL, quitte à aller au bras de fer.