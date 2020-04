OL : Un coup de poignard signé Cherki au mercato ?

Dans : OL.

Très intéressé à l'idée de rejoindre le Real Madrid, Rayan Cherki pourrait bien pousser vers un transfert plus rapide que prévu en Espagne.

A seulement 15 ans, Rayan Cherki avait signé son premier contrat professionnel avec l’Olympique Lyonnais. Le talent était tellement précoce, que le club rhodanien n’a pas hésité à mettre le paquet sur le milieu offensif, plus jeune buteur de l’histoire de la Youth League, et plus jeunes buteur de l’histoire de l’OL chez les professionnels. En juillet 2019, Cherki s’était donc engagé jusqu’en juin 2022 avec son club formateur. Mais ses premiers pas très prometteurs éveillent déjà l’attention des grands clubs, et notamment du Real Madrid. Le joueur ne s’en cache pas, il rêve de rejoindre la Maison Blanche à l’avenir, et cela pourrait bien donner lieu à une situation plus tendue que prévue. En effet, Jean-Michel Aulas voit déjà le danger venir.

Car selon El Confidencial, Cherki serait à son tour tenté à l’idée de signer dès cet été à Madrid, pour être ensuite prêté un ou deux ans à l’OL. Son salaire passerait ainsi très rapidement à un autre niveau, et son avenir chez les Merengue serait ainsi assuré sur le long terme. Problème de taille, l’Olympique Lyonnais aura bien évidemment son mot à dire, et son prix cet été sera, on peut le supposer, bien moins important que dans un ou deux ans. Mais le journal espagnol l’affirme, la détermination de Cherki de signer le plus tôt possible au Real Madrid pourrait peser dans l’équation, et forcer l’OL à tout de même discuter d’un transfert beaucoup plus tôt que prévu.