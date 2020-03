OL : Un sponsor XXL pousse Cherki au Real Madrid

Dans : OL.

Rayan Cherki rêve du Real Madrid, et son équipementier est parfaitement d’accord avec cela. Il faut dire que c'est le même que celui du club espagnol…

Dernière pépite en date de l’Olympique Lyonnais, Rayan Cherki a fait savoir son désir de rejoindre le Real Madrid… un jour dans sa carrière. Aux yeux de l’Olympique Lyonnais, cela n’est clairement pas encore l’heure. Et cela peut se comprendre. A 16 ans, le milieu offensif ne fait que débuter dans l’équipe rhodanienne, et est loin d’être un titulaire indiscutable aux yeux de Rudi Garcia. Néanmoins, son talent et sa facilité technique font rêver les recruteurs du Real, pour qui Cherki ne pourra finalement pas aller ailleurs que chez eux. Et un sponsor de poids va s’en assurer, puisque selon HITC et 90Min, Adidas pousse très fort le joueur à s’engager dans les prochaines années au Real Madrid.



L’équipementier allemand est à la fois le sponsor principal du club merengue, mais aussi celui du joueur lyonnais. Une coïncidence qui tombe vraiment bien, et pourrait ainsi grandement faciliter les négociations. Mais pour le moment, Jean-Michel Aulas est encore très loin d’envisager la vente de Cherki, qui est également encore loin d’avoir atteint le sommet de sa valeur, sportive comme financière. Autant dire que l’OL compte bien profiter des fruits de son travail de formation pour encore quelques années, même si, le meneur de jeu a pour le moment un bel avenir tout tracé au sein de l’un des clubs les plus prestigieux au monde.