OL : Tottenham tente un double coup improbable pour Dembélé

Dans : OL.

Après Manchester United et Chelsea, c’est Tottenham qui s’attaque à Moussa Dembélé. Mais la proposition du club londonien ne devrait pas convaincre l’Olympique Lyonnais.

Il faut croire que le communiqué de l’Olympique Lyonnais n’a servi à rien. Sollicité par Manchester United et par Chelsea, prêt à miser 40 millions d’euros sur le transfert de Moussa Dembélé, le club dirigé par Jean-Michel Aulas a indiqué que son attaquant n’était pas disponible sur le marché des transferts. Le message semblait clair et pourtant, Tottenham a visiblement une interprétation différente. En effet, les Spurs, confrontés à l’absence de leur buteur Harry Kane jusqu’en avril, s’attaquent à leur tour au Français. Et contrairement à ce qu’affirmait le spécialiste Duncan Castles, le pensionnaire de Premier League n’a pas forcément les moyens de ses ambitions.

Si notre confrère britannique évoque une offre à 100 millions d’euros, Foot Mercato croit savoir que Tottenham doit composer avec un budget limité cet hiver, quelques mois après avoir dépensé 60 millions d’euros pour Tanguy Ndombele. Du coup, la formation de José Mourinho voudrait inclure un joueur dans le deal, à savoir Victor Wanyama, pour faire baisser le prix de Dembélé. A priori, cette solution sera vite balayée par l’Olympique Lyonnais, le milieu kényan étant placardisé depuis des mois. Il faudra proposer beaucoup mieux pour faire craquer Lyon, qui n’a aucun intérêt à transférer son attaquant après les blessures de Memphis Depay et de Jeff Reine-Adélaïde.