OL : Tony Parker lâche une décla digne d’Aulas

Dans : OL.

Annoncé parfois comme le successeur d'Aulas à l'OL, Tony Parker en a en tout cas la verve et l'ambition.

Apparu dans une étrange polémique cette semaine puisqu’il a été annoncé par Frédéric Thiriez dans ses soutiens en vue de l’élection présidentielle à la FFF notamment face au ticket composé de Jean-Michel Aulas et Noël Le Graët, Tony Parker a tapé du poing sur la table en expliquant que ce n’était pas du tout le cas. Et qu’il n’appréciait pas d’être mêlé à une liste qu’il ne soutenait pas. Mais dans Le Progrès, l’ancien meneur des San Antonio Spurs s’est aussi penché sur son actualité plus réjouissante, à savoir celle de l’équipe de basket de Lyon-Villeurbanne, qui peut rêver du titre national en Pro A. Et pourquoi pas d’un incroyable doublé pour celui qui est membre du conseil de surveillance d’OL Groupe. Récemment aperçu dans les tribunes du Groupama Stadium pour le derby face à l’ASSE, « TP » s’enflamme pour la fin de saison des troupes de Rudi Garcia.

« Nous savions que nous avions une équipe de qualité, parce que nous sommes quand même allés en demi-finale de la Ligue des Champions. Mais on ne sait jamais ce qui peut se passer dans une saison en raison des blessures. Et là, je suis content, parce que tout le monde est en bonne santé. Oui, l’OL peut-être champion. C’est bien parti en tout cas », a promis un Tony Parker qui n’ignore pas qu’avec la blessure de Neymar et la Ligue des Champions, le PSG a du pain sur la planche et pourrait perdre des points en route. A Lyon de continuer à être performant donc, même s’il faudra aussi se méfier de Lille, qui joue crânement sa chance et est l’actuel leader de la Ligue 1.