OL : Tony Parker futur patron de l'Olympique Lyonnais ?

Dans : OL.

Homme d'affaires avisé et très proche de Jean-Michel Aulas, Tony Parker va intégrer le board de l'Olympique Lyonnais. Et si JMA tenait son successeur, et quel successeur !

Le 22 mars prochain Jean-Michel Aulas fêtera ses 71 ans et le président de l’Olympique Lyonnais est bien conscient qu’il lui faudra bien trouver un jour un remplaçant à la tête d’OL Groupe. Si le nom de son fils, Alexandre Aulas, a circulé, le scénario d’une prise de pouvoir par Tony Parker fait rêver les supporters du club. Car TP a déjà montré ses qualités de manager, et on sent bien qu’entre l’actuel président de l’Olympique Lyonnais et l’ancienne star française de la NBA cela fonctionne bien, plusieurs récentes sorties des deux hommes ayant confirmé cette vraie entente.

Le boss de l’OL ne le cache d’ailleurs pas, il souhaite que Tony Parker, qui est déjà associé à OL Groupe, entre un peu plus dans la structure. « Courant 2020, Tony Parker va entrer au conseil de l’OL. Le principe est acquis, Jérôme Seydoux et moi-même y sommes favorables. Il faut que je trouve le temps d’aller en Chine pour présenter l’opération à nos actionnaires chinois, mais ça va se faire, ils étaient d’accord, explique dans Le Dauphiné, Jean-Michel Aulas, qui refuse toutefois d’envisager un départ de son poste de président de l’Olympique Lyonnais. Tant qu’il me reste suffisamment de forces, je resterai aux commandes pour soulever un tel trophée. On n’en est pas loin. Et on le verra lors du huitième de finale contre la Juventus. On ne sera pas loin. Même si on a une chance sur un million, elle existe et on va la jouer. » A savoir si Cristiano Ronaldo autorisera que le rêve continuer pour le président de l'OL.