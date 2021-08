OL : Thiago Mendes reste à Lyon, c'est l'amour !

Dans : OL.

Alors que le transfert de Thiago Mendes à Flamengo semblait en bonne voie, et le divorce avec l’OL consumé, sa femme a surpris tout le monde sur ses réseaux sociaux.

Si l’OL a besoin de vendre, Juninho va devoir trouver d’autres options que Thiago Mendes. Courtisé par Flamengo, dont certains dirigeants se sont même rendus à Lyon pour discuter il y a quelques jours, le milieu de terrain va finalement rester. Sa femme l’a indiqué sur Instagram. Kelly Mendes, qui semblait pourtant vouloir tout faire pour que son mari retourne au Brésil, s’est réjouie qu’il poursuive à 29 ans sa carrière à l’OL. Et ce n’est pas tout. Elle a lâché une petite bombe en indiquant que les dirigeants lyonnais voulaient finalement conserver Thiago Mendes dans l’équipe. Peter Bosz compterait donc sur lui, même s’il passe derrière Bruno Guimaraes et Maxence Caqueret dans la hiérarchie.

Madame Mendes est la patronne du mercato

« Ces derniers jours, il y a eu une négociation concernant Thiago à Flamengo. Moi seule sais combien d'efforts ont été faits par les intéressés pour que Thiago vienne travailler là-bas. Aujourd'hui, malgré cela, Thiago et moi-même avons clos les négociations. Nous sommes rentrés à Lyon très heureux de voir Thiago jouer dans l'un des plus grands championnats du monde. Nous sommes sûrs qu'il sera très important pour la saison à venir à Lyon, car le club a veillé à le garder dans l'équipe, étant l'un des principaux joueurs de la Ligue. Ça va être une très bonne année. Il est proche d'atteindre les 100 matchs pour Lyon. Nous apprécions beaucoup cette histoire qu'il a déjà écrite. Merci pour l'affection que nous avons reçue de tous ces derniers jours. Et nous sommes rentrés chez nous avec beaucoup d’espoirs pour la saison à venir. Je remercie l’équipe rouge et noire. A bientôt là-bas », a lâché la compagne de Thiago Mendes, qui ouvre donc grand la porte au club de Rio de Janeiro pour les années à venir. En attendant, son avenir proche s’écrit à l'Olympique Lyonnais.