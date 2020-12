OL : Jean Lucas déjà en vacances, son mercato est tranché

Dans : OL.

Très peu utilisé par Rudi Garcia depuis le début de la saison, Jean Lucas a participé à la fin du match entre l’OL et Nice samedi soir (1-4).

Le milieu de terrain brésilien a profité de la suspension de Thiago Mendes pour gratter quelques minutes à la fin d’un match déjà plié. Cela étant, Jean Lucas ne devrait pas être concerné par le dernier match de l’année au Groupama Stadium. Et pour cause, Le Progrès avance ce lundi que le staff de l’Olympique Lyonnais a d’ores et déjà autorisé Jean Lucas à prendre quelques jours de vacances au Brésil. En ce sens, l’ancien joueur de Flamengo ne sera pas retenu dans le groupe de Rudi Garcia pour la réception de Nantes mercredi soir. Et à moins d’un énorme retournement de situation, le milieu défensif de 22 ans ne devrait plus porter le maillot de l’OL cette saison.

Selon les indiscrétions du quotidien régional, un départ de Jean Lucas au mercato hivernal se précise. Et tandis qu’un prêt au Brésil a été évoqué à plusieurs reprises, c’est bien en Ligue 1 que Jean Lucas devrait rebondir. Que ce soit le joueur ou l’Olympique Lyonnais, la volonté de toutes les parties est de trouver un club de Ligue 1 susceptible d’accueillir Jean Lucas sous la forme d’un prêt sans option d’achat. Cet été, les Girondins de Bordeaux avaient manifesté leur intérêt et vraisemblablement, la formation de Jean-Louis Gasset est toujours attentive au dossier. En attendant de savoir si le club au scapulaire formulera une offre officielle auprès de l’Olympique Lyonnais, il est clair selon Le Progrès que d’autres formations de l’élite française sont sur les rangs. Reste maintenant à voir qui décrochera le gros lot. Mais le départ de Jean Lucas en Ligue 1 se confirme pour l’OL, et c’est sans doute la meilleure chose qui pouvait arriver au natif de Rio de Janeiro, qui ne compte que 163 minutes en Ligue 1 cette saison. Famélique…