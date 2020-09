OL : Thiago Mendes, c'est plus cher et moins bon que Savanier

Dans : OL.

A l’été 2019, l’Olympique Lyonnais officialisait le départ de Tanguy Ndombele à Tottenham pour la rondelette somme de 70 ME bonus compris.

Sportivement, le club rhodanien perdait l’un de ses meilleurs joueurs et pour le remplacer, Florian Maurice et Juninho ont pris la décision de miser sur Thiago Mendes. Un an plus tard, les décideurs rhodaniens regrettent sans doute ce choix, le Brésilien ayant toutes les peines du monde à s’imposer sur les bords du Rhône. Etincelant à Lille, il a clairement l’étiquette du remplaçant à Lyon, où Bruno Guimaraes ou encore Maxence Caqueret lui sont préférés par Rudi Garcia. En ce milieu de semaine, France Football fait par ailleurs une révélation étonnante sur la venue de l’ancien Lillois à Lyon.

Le magazine dévoile que l’Olympique Lyonnais a longuement hésité avant de débourser 26 ME pour recruter celui qui sortait de deux saisons extrêmement réussies à Lille. Et pour cause, les dirigeants lyonnais étaient également très intéressés par le profil de Teji Savanier, alors à Nîmes et qui s’est finalement engagé à Montpellier pour seulement 10 ME. Un an plus tard, les regrets peuvent être de mise à l’OL au vu des performances de Thiago Mendes à Lyon et de Teji Savanier, étincelant le week-end dernier face à Nice, avec le Montpellier HSC. Au-delà de considérations purement sportives, la direction de l’OL avait quelques réserves sur l’intégration de Teji Savanier, très attaché à sa ville natale de Montpellier et qui a notamment décliné les avances du FC Séville et de l’AC Milan l’été dernier. Ce transfert aurait donc été, quoi qu’il arrive, difficile à boucler pour la troupe de Jean-Michel Aulas. Mais nul doute que chez les supporters lyonnais, quelques regrets doivent être présents à la lecture de cette information…