OL ‍: Textor tient parole et apporte un document décisif

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Menacé en Angleterre d'être liquidé, Eagle Football Holdings devait rapidement se bouger pour apporter aux autorités les documents demandés. John Textor a visiblement pris la menace au sérieux.

Le mercredi 7 mai dernier, un signal d'alarme était tiré du côté de l'Olympique Lyonnais, puisque le registre public officiel du Royaume-Uni annonçait la possibilité pour Eagle Football Holdings Limited et Eagle Football Holdings Bidco Limited d'être radiée dès ce mois de mai 2025 en raison de l'absence de documents exigés. Une menace très sérieuse pour John Textor, qui avait très rapidement fait savoir que cela n'était rien et que rapidement les papiers attendus par l'autorité anglaise allaient rapidement être fournis, tout cela étant une méprise dans le calendrier. Les jours sont passés, et l'inquiétude a augmenté du côté de l'OL, au moment où l'Olympique Lyonnais et Eagle Football Group ont besoin d'argent pour convaincre la Direction Nationale de Contrôle de Gestion que le club rhodanien mérite de ne pas être sanctionné. Ce samedi, à quelques heures de la dernière journée de Ligue 1, une bonne nouvelle est officiellement arrivée d'Angleterre.

Textor a donné les documents exigés en Angleterre

OL : Textor le jure, l’argent va couler à flots https://t.co/JEouKiKh2R — Foot01.com (@Foot01_com) May 16, 2025

Dans une publication officielle, le registre public d'Angleterre annonce que plus aucune menace ne pèse sur Eagle Football Holdings Limited et Eagle Football Holdings Bidco Limited. Visiblement, John Textor a répondu aux attentes de cet organisme et pour l'instant, il n'y a aucun risque que les sociétés du propriétaire de l'Olympique Lyonnais soient liquidés dans les prochaines semaines en Angleterre. Il est vrai que si l'homme d'affaires américain veut vendre ses parts dans Crystal Palace et surtout entrer à la bourse de New-York, il lui fallait impérativement se mettre en règle avec une législation anglaise très stricte en la matière.

Pour l'instant, c'est chose faite avec la communication de ces documents, même si on ignore le contenu de ce dossier tant attendu. Car il semble tout de même très étonnant que ce soit un simple oubli qui ait empêché Eagle Football Holdings de fournir ces documents. Entre ses soucis avec la DNCG, la FIFA et l'UEFA, John Textor a la mémoire qui flanche, ses prochains rendez-vous devraient lui permettre de retrouver ses esprits.