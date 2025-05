OL ‍: Eagle Football Group liquidé, un document sème la panique

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais jouera samedi une balle de match à Monaco, même si Alexandre Lacazette et ses coéquipiers ont perdu la main dans la course à la Ligue des champions. En Angleterre, des informations alarmantes sont relayées sur la situation d'Eagle Football Group.

L'actualité de l'Olympique Lyonnais relève désormais plus de la rubrique économique que de celle des sports, le rendez-vous annoncé dans quelques semaines avec la DNCG étant de nature à laisser craindre le pire pour le club vendu par Jean-Michel Aulas à John Textor via Eagle Football Group. Ce mercredi, Greg Cordell, qui s'intéresse aux comptes des clubs de football et qui a notamment travaillé pour JP Morgan, met en avant un document publié ces dernières heures sur le registre public officiel du Royaume-Uni qui annonce la possibilité pour Eagle Football Holdings Limited et Eagle Football Holdings Bidco Limited d'être radié dès ce mois de mai 2025. Selon cet expert, les deux structures mises en places par John Textor n'ont plus communiqué leurs comptes financiers depuis plus de onze mois, alors que c'est obligatoire, ce qui entretient le mystère.

L'OL a peur, Textor fait planer le mystère

A First Gazette notice for compulsory strike off is to be published for Eagle Football Holdings Limited (image attached) and subsidiary Eagle Football Holdings Bidco Limited. https://t.co/cP67LOpdfK pic.twitter.com/ii8kVagqi9 — Greg Cordell (@gregorypcordell) May 7, 2025

Pour l'instant, du côté de John Textor c'est le silence radio, ce qui évidemment ne contribue pas à clarifier la situation au moment où l'homme d'affaires américain doit tenter de trouver les moyens financiers pour réussir à éviter le carnage devant la Direction Nationale du Contrôle de Gestion. S'ils veulent se rassurer un peu, les supporters de l'Olympique Lyonnais peuvent se dire que l'Inter a récemment vécu la même séquence, puisque les propriétaires chinois n'ayant pas été capables de rembourser leur dette à Oaktree à une date fixe, le fonds d'investissement a repris le club une minute après cette deadline en mai 2024. Ils sont nombreux à espérer du côté de Lyon qu'Ares Management fasse la même chose avec l'Olympique Lyonnais, même si pour l'instant les responsables du partenaire financier de John Textor reste dans l'ombre. Jusqu'à quand ?