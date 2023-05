OL ‍: Textor envoie un message terrible aux fans

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Samedi soir en Ligue 1, l'OL s'est imposé face au Stade de Reims au Groupama Stadium. Lors de la rencontre, une banderole n'est pas passée inaperçue.

L'OL tente tant bien que mal de terminer sa saison de la meilleure des manières. Les Gones ont fait le job face au Stade de Reims samedi soir avec un beau succès sur le score de 3 buts à 0. L'occasion également de fêter le départ de Jean-Michel Aulas mais aussi de marquer un peu plus certaines amitiés entre groupes de supporters. Pendant la réception des Champenois, le groupe de supporters de la Sud, Lyon 1950, a déployé une banderole avec marqué dessus : « Bruxelles est mauve et blanc ». Un message destiné aux Mauves Army, un groupe de fans d’Anderlecht amis de longue date. Problème, le club belge est l'un des rivaux d'un des clubs détenus par... John Textor, propriétaire de l'OL mais aussi du RWD Molenbeek, promu en D1 belge.

Textor à côté de la plaque

Réponse de John Textor aux Lyon 1950 sur son compte Instagram. #OLSDR pic.twitter.com/atcYTGVCBc — Alexandre Corboz (@AlexCorboz) May 28, 2023

Le businessman américain n'a donc pas tardé à réagir via son compte Instagram. « Très drôle ! Vous allez pouvoir agrandir votre cercle d’amis parce que Bruxelles sera bientôt rouge et noire. Mais ne vous inquiétez pas, lors de votre visite, je vous invite dans la section des visiteurs, et vous pourrez choisir », a indiqué John Textor, apparemment pas au courant des accointances entre les Lyon 1950 et les Mauves Army. S'il devra encore parfaire sa culture foot et continuer sa mission séduction à Lyon, le propriétaire de l'OL sera aussi attendu cet été lors du marché des transferts. Les chantiers seront nombreux dans le Rhône, alors que le club lyonnais aspire à jouer les premiers rôles dans le futur. Sans coupe d'Europe au programme, l'Olympique Lyonnais devra se montrer habile au mercato. Reste à savoir l'enveloppe dont disposera Laurent Blanc pour rafistoler un effectif loin d'être satisfaisant à ses yeux...