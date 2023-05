Hamari Traoré à l'OL, Rennes s'explique

Dans : OL.

Par Claude Dautel

En fin de contrat avec le Stade Rennais, Hamari Traoré est cité comme l'un des possibles renforts de l'Olympique Lyonnais lors du prochain mercato. Bruno Genesio est cependant optimiste concernant son capitaine.

Si ce n'était pas un adieu, cela y ressemblait beaucoup. A moins de dix minutes de la fin du match Rennes-Monaco, alors que les Bretons avaient fait le break dans un match décisif pour l'Europe, Bruno Genesio a décidé de remplacer Hamari Traoré. Et ce dernier a pris son temps avant de quitter le terrain, saluant les supporters rennais, puis ses coéquipiers. À la fin de son engagement avec Rennes, le capitaine malien du Stade Rennais est annoncé sur le départ, son profil intéressant de nombreux clubs, et notamment l'Olympique Lyonnais. La semaine passée, un journaliste anglais, Jacque Talbot, expliquait que l'OL était proche d'un accord avec le défenseur rennais.

Traoré à l'OL, Rennes a des atouts

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Hamari Traore (@hamarintos27)

Ayant probablement entendu parler de cette rumeur, Bruno Genesio a fermement démenti que le départ d'Hamari Traoré était définitivement acté, malgré la séquence émouvante de samedi soir au Roazhon Park. « Je ne l’ai pas senti comme ça. Tout le monde s’est embrassé parce que c’est le dernier match à domicile pour tout le monde. Ceux qui ont participé au match, les joueurs, le staff. Vous savez bien que dans le foot tout est possible. Le comportement d’Hamari montre qu’il est complètement concerné. Il y a de discussions, on verra comment ça se termine », a précisé l'entraîneur du Stade Rennais dans Ouest-France. Pour l'instant, l'accord pour une prolongation de Traoré n'a pas trouvé, butant sur les exigences salariales du joueur malien, mais du côté de Rennes, on pense tout de même pouvoir trouver une fin heureuse au détriment de l'Olympique Lyonnais.