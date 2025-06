OL ‍: Textor au bord du KO, il reçoit une mise en demeure de 80 ME ‍!

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

La maison OL brûle et John Textor est attaqué par l'un de ses principaux appuis financiers, qui veut récupérer sa mise avec la crainte de tout perdre si Lyon venait à s'écrouler.

Les problèmes se multiplient pour John Textor, qui a l’air de prendre son pied avec Botafogo à la Coupe du monde des clubs, pendant que l’Olympique Lyonnais plonge. Il a totalement raté son rendez vous avec la DNCG et a vu la sanction tomber mardi soir : une relégation en Ligue 2. S’il se réserve le droit de faire appel, et devrait le faire sous peu, la façon dont il gère le club, ses différentes propriétés et le manque de fonds et de trésorerie, ne rassurent absolument personne. Surtout qu’un nouveau problème de taille vient d’apparaitre, a expliqué le Financial Times dans la nuit de jeudi à vendredi.

Iconic cherche à partir depuis un an

Le journal économique américain annonce que trois des investisseurs qui avaient participé au rachat de l’Olympique Lyonnais en 2023, ont mis en demeure l’Américain de rembourser son prêt avec les intérêts. Il s’agit d’une somme de 93 millions de dollars, soit 80 millions d’euros, qui a été prêté par Iconic Sports Management, l’autre financier du rachat de l’OL avec Ares. Ce remboursement de prêt était demandé mais pas considéré comme urgent, jusqu’à la décision de la DNCG, qui activerait une clause de remboursement immédiate en raison de la mauvaise gestion de l’OL par son propriétaire.

Ainsi, James G. Dinan, Alexander Knaster et Edward Eisler, les patrons de ce fonds d’investissement, ont signifié à John Textor ce mercredi qu’il avait une semaine pour effectuer le remboursement intégral avec les intérêts, sans quoi des poursuites seraient engagées contre lui. Le Financial Times précise que John Textor a confirmé la réception de cette menace mais a répondu qu’il n’avait pas l’intention de payer, et que Iconic n’avait aucune légitimité à récupérer cet investissement à ce moment du contrat. Cela fait désormais un an qu’Iconic souhaite partir d’Eagle, mais aucun accord n’a été trouvé, et cette décision de la DNCG semble être la faille à exploiter pour les hommes d’affaires pour pouvoir claquer la porte et récupérer leur mise. Pas de quoi faire trembler John Textor. « Iconic n’a pas respecté ses obligations, notamment sa capacité à livrer une SPAC (société créée en vue d’une future acquisition), ce qui constituait la justification de sa participation à l’origine. Ils n’ont pas droits aux avantages contractuels qu’ils revendiquent aujourd’hui », a assuré l’Américain, attaqué sur tous les fronts et qui prend le risque de se faire attaquer en ne payant pas la somme réclamée par une partie de ses financiers.