OL ‍: Textor a vraiment sauvé Lyon

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL retient quelque peu son souffle avant son passage devant la DNCG. John Textor se veut confiant mais l'instance pourrait sanctionner lourdement les Gones si les finances n'ont pas été considérablement assainies.

Le 24 juin prochain, l'OL passera devant la DNCG avec la boule au ventre. Les Rhodaniens ont récemment été sanctionnés par l'instance, qui voulait que le club français rectifie le tir concernant ses finances. Une descente en Ligue 2 ou encore une interdiction de recrutement guettent les Gones. John Textor se veut pour le moment confiant, persuadé que l'Olympique Lyonnais sera tiré d'affaire. Si tel était le cas, l'Américain aura de l'ambition sur le marché des transferts, prévoyant même quelques coups majeurs. Ces dernières années, l'OL avait déjà marqué le coup lors des fenêtres de mercato.

L'OL a su faire le travail pour compenser ses achats

Comme rappelé ces dernières heures par Olympique et Lyonnais, depuis la saison 2023-24, soit le moment de l'arrivée de Textor, l'OL a dépensé 227,72 millions d'euros sur le marché des transferts. Un chiffre assez conséquent mais qui a heureusement été compensé presque totalement, puisque les Rhodaniens ont une balance négative de 3,71 millions d'euros. Les récentes ventes de Bradley Barcola, Castello Lukeba, Maxence Caqueret ou encore Rayan Cherki ont fait beaucoup de bien aux finances lyonnaises. Assez pour rassurer la DNCG sur la pérennité financière de l'OL, on le saura très prochainement. Pour rappel, les pensionnaires du Groupama Stadium auront la chance de disputer la Ligue Europa la saison prochaine. L'occasion de jouer l'Europe mais d'également renflouer les caisses en cas de beau parcours dans la compétition. Il faudra sans doute pour cela renforcer un effectif amputé de la présence de joueurs cadres, comme Rayan Cherki, Alexandre Lacazette et probablement Nicolas Tagliafico.