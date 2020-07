OL : Tatarusanu plutôt que Lopes face au PSG, Garcia assume

Dans : OL.

Le 31 juillet prochain, l’Olympique Lyonnais affrontera le Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de la Ligue au Stade de France.

Un match très attendu par le club rhodanien puisqu’il constitue l’une des dernières chances d’arracher une qualification en coupe d’Europe la saison prochaine pour l’OL. Les Gones n’ont donc pas le droit à l’erreur, et il y a fort à parier que Rudi Garcia alignera sa meilleure équipe possible. En vérité, ce ne sera pas totalement le cas puisque Le Progrès informe ce lundi que le coach de Lyon a pris la décision de titulariser Ciprian Tatarusanu pour ce choc. Une information surprenante directement confirmée par Rudi Garcia au journal régional, même s'il faut rappeler que c'est l'ancien gardien du FC Nantes qui était dans les buts lyonnais lors de cette édition 2019-2020 de la Coupe de la Ligue. Ceci expliquant cela.

« Ciprian Tatarusanu jouera la finale de la Coupe de la Ligue même si Anthony Lopes reste toujours le numéro 1 » a expliqué l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille. Dans les colonnes du Progrès, Rudi Garcia a également évoqué la situation d’Anthony Racioppi, lequel pourrait quitter l’OL cet été. « Cela dépendra de notre participation à une Coupe d’Europe ou pas. Si on est Européen, on aura besoin d’un numéro 3 du niveau d’Anthony Racioppi. Sinon, pour un garçon comme Anthony (Racioppi), il serait important d’aller dans un club où il joue » a-t-il expliqué. Après le départ de Grégory Coupet, les gardiens de l’OL pourraient donc animer le mercato estival du club rhodanien, même s’il est acquis qu’Anthony Lopes va rester et sera le numéro 1 des Gones la saison prochaine.