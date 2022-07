OL : Tagliafico n'est pas dans l'avion, son agent attend un ordre

Dans : OL.

Même si l'Olympique Lyonnais pense pouvoir rapidement finaliser la venue de Nicolas Tagliafico, le défenseur argentin est toujours à l'entraînement avec l'Ajax Amsterdam.

A chaque jour ses rumeurs concernant Nicolas Tagliafico, l’OL laissant filtrer comme bon lui semble les informations. Mais la réalité est là, l’international argentin est encore en Autriche avec l’ensemble des joueurs de l’Ajax Amsterdam, et plus précisément dans la petite bourgade au sympathique nom de Bramberg am Wildkogel. Aucun avion privé n’était en instance de départ vers la capitale des Gaules, preuve que l’imminence d’un accord avec le club de Jean-Michel Aulas n’est pas proche. Dans le quotidien généraliste néerlandais De Telegraaf, Mike Verwelj l’affirme, si en France on « suppose déjà que Nicolas Tagliafico jouera pour l’Olympique Lyonnais cette saison, pour l’instant l’Argentin est toujours un joueur « normal » de l’Ajax. » Il ne fait aucun doute que le défenseur, qui a encore un an de contrat avec le club néerlandais, souhaite un transfert lors de ce mercato, il hésite très clairement à donner son accord au club de Ligue 1, lequel n’est pas son choix prioritaire.

Le dossier Tagliafico peut se débloquer en 5 minutes

Le journaliste néerlandais confirme que Nicolas Tagliafico privilégie toujours la Premier League ou la Liga, même si en Espagne le FC Barcelone ne semble plus donner signe de vie dans ce dossier. Et de son côté l’Olympique Lyonnais a accepté les conditions de l’Ajax Amsterdam pour le transfert du joueur de 29 ans, à savoir une indemnité de 4 millions d’euros. Il ne manque qu’une chose, c’est l’accord de Tagliafico qui fait même attendre Mo Sinouh, son agent au sein de l’agence ICM-Stellar Group, ce dernier étant cependant prêt à bondir dès que le défenseur de l’Ajax Amsterdam lui dira ce qu’il veut faire à partir de la saison prochaine. Du côté du Groupama Stadium, on espère tout de même que le coéquipier de Lionel Messi en équipe d'Argentine ne fera pas durer le plaisir trop longtemps, l'Olympique Lyonnais voulant vite boucler la venue d'un défenseur.