OL : Surprise, Lyon lâche 9ME pour Rodrigo Caio !

En quête d’un défenseur central au mercato, Lyon doit accélérer ce mercredi sur le dossier Ruben Dias.

Mais les négociations s’annoncent serrées avec le Benfica, d’autant que le club de Lisbonne s’est qualifié pour les barrages de la Ligue des Champions. Ainsi, d’autres pistes sont creusées en profondeur par l’état-major lyonnais, dont celle menant au défenseur de Sao Paulo, Rodrigo Caio. Le Brésilien de 24 ans devrait même faire l’objet d’une proposition concrète du club rhodanien dans les prochaines heures, à en croire les informations de Fox Sports Brasil.

« Ce dont je suis informé, c'est que la proposition tourne autour de 9 millions euros » a par ailleurs confié le journaliste brésilien Osvaldo Pascoal, qui semble bien renseigné sur le sujet. Reste à savoir si l’OL a l’intention de recruter Ruben Dias et Rodrigo Caio, ou si le second est simplement un plan B. Car le média auriverde précise que le joueur de Sao Paulo est également capable d’évoluer au poste de milieu défensif, un secteur de jeu dans lequel l’OL n’est pas véritablement armé en cas de blessure de Lucas Tousart. Une chose est sûre, il y aura du mouvement (et peut-être des surprises) à l’Olympique Lyonnais d’ici le 31 août…