OL : Sujet interdit, il refuse d'en parler avec Aulas

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Tandis que Jean-Michel Aulas est en pleine tournée médiatique afin d'assurer la promotion de sa biographie, Florian Maurice est revenu sur son départ de l'Olympique Lyonnais au moment où le patron de l'OL a décidé de confier les clés du club à Juninho. Un sujet qui fâche.

Désormais directeur sportif de Rennes, Florian Maurice a forcément toujours un regard attentif sur l’Olympique Lyonnais, dont il a été un redoutable attaquant, avant de devenir consultant d’OL TV, puis directeur de la cellule de recrutement en 2014. Six ans plus tard, en désaccord avec les dirigeants du club rhodanien après la nomination de Juninho, qu'il aurait appris le jour même, Florian Maurice a claqué la porte de Lyon avant donc de rejoindre le club breton. Auteur de jolis coups lorsqu’il gérait le recrutement de l’OL, puisqu’il a notamment permis à l’équipe de Jean-Michel Aulas de toucher plus de 100 millions d’euros avec les ventes de Mendy et Ndombele, qu’il avait fait venir, Florian Maurice admet dans un entretien accordé au Progrès que le fin de son histoire dans la capitale des Gaules a été très triste. Et il admet que même s’il a conservé des liens de courtoisie avec l’actuel patron de l’Olympique Lyonnais, c’est un sujet dont les deux évitent de parler.

Florian Maurice n'a pas tout oublié

En effet, après son départ de l’OL pour Rennes, le patron du mercato lyonnais n’avait pas été tendre, et en retour, Jean-Michel Aulas l’avait allumé. « Les cimetières sont peuplés de gens qui se pensaient indispensables. C'est une déception et une possibilité de faire différemment et de faire avec des gens qu'on voulait recruter. On n'a pas de nostalgie particulière », avait notamment lancé le président de l’Olympique Lyonnais au sujet de Florian Maurice. Presque trois ans plus tard, ce dernier ne veut plus trop y penser, même si visiblement il n’a rien oublié. Sa cohabitation avec Juninho, à l’arrivée de ce dernier comme Directeur sportif, a créé des incompréhensions. « Quand j’ai décidé de partir, j’aurais sans doute dû agir de façon différente dans ma sortie mais j’estimais que c’était le moment pour moi. Derrière, le président m’a ‘‘allumé’’, mais je n’ai jamais voulu répondre. Aujourd’hui, on se parle normalement, sauf qu’on n’évoque jamais cet épisode, c’est tabou », reconnaît Florian Maurice, qui a depuis fait venir Bruno Genesio à Rennes et ne veut plus réellement revenir sur ce départ. Du côté des supporters de l'OL, certains regrettent amèrement ce départ de celui qui s'occupait du mercato, mais c'est une autre histoire.