OL : Son avenir, Memphis Depay enchaine les feintes

Dans : OL.

Le double discours de Memphis Depay est difficile à suivre, et il ne sera certainement compréhensible qu’après la fin du marché des transferts.

Alors qu’une prolongation de contrat est désormais exclue, l’attaquant de l’OL clame régulièrement amour pour le club rhodanien et la manière dont il est traité. Dans le même temps, il confie aussi que l’absence de Coupe d’Europe l’empêchera de progresser, et qu’il a du mal à vivre avec ça. Les deux sentiments sont possibles, et son avenir dépendra probablement de la motivation de certains clubs à le faire signer cet été. En tout cas, de retour chez lui aux Pays-Bas dès la fin du match vendredi soir, Memphis Depay a rejoint ses compatriotes de sélection, et a immédiatement évoqué sa situation contractuelle, qui fait toujours beaucoup parlé. Le capitaine de l’OL a réitéré qu’il ne comptait pas quitter son club à tout prix.

« Je n'ai jamais dit que je voulais partir. Quand je dis quelque chose, c'est souvent déformé. J'ai encore un contrat d'un an, je suis capitaine et nous avons une bonne équipe. Je me sens bien, mais j'ai aussi des rêves. Et je ne l'ai jamais caché », a livré, dans des propos rapportés par NOS, un Memphis Depay qui a aussi reconnu ne pas avoir été satisfait de sa prestation face à Dijon, malgré son triplé (dont deux pénaltys), estimant qu’il avait réussi à être décisif sans être encore au top. De quoi rappeler aux clubs qui cherchent à le recruter qu’il peut être encore pus fort avec son retour progressif vers sa meilleure forme ?