OL : Pas d'Europe, Memphis Depay menace Lyon !

Dans : OL.

Pour le premier match de la saison de l’Olympique Lyonnais, Memphis Depay a montré l’exemple en réalisant un triplé ce vendredi soir face à Dijon (4-1), avec certes deux pénaltys, mais une grosse efficacité dans la surface.

De quoi promettre une grosse saison de l’international néerlandais, s’il décide de rester à l’OL. Car malgré son statut de capitaine, le buteur est dans la dernière année de son contrat, et ne compte clairement pas prolonger. Désormais, Jean-Michel Aulas envisage de le laisser partir pour éviter de devoir le faire dans un an sans récupérer un centime. Un avenir loin de Lyon, voilà une chose qu’envisage clairement l’ancien de Manchester United, bien obligé de reconnaitre que l’absence de Coupe d’Europe allait peser lourd dans sa décision.

« Je suis là depuis quatre ans, c'est vraiment bien pour moi, les gens sont gentils et je suis capitaine. Le club m'a donné beaucoup de respect, de liberté. Après, vous devez penser à votre carrière, à vos ambitions et comme on le sait, cette saison, il n'y a pas de Champions League donc c'est très dur à accepter. Mais nous devons tout faire pour y retourner le plus rapidement possible et mettre la barre assez haut parce que nous avons atteint les demi-finales donc ça en dit beaucoup sur l'équipe que l'on a, sur notre ambition. Pour le moment, je ne sais vraiment pas. Mais actuellement, je suis focalisé sur le jeu, les matches. Je suis ici à ce moment précis. Je peux rêver de grands clubs, on verra ce qu'il se passera. Après, je ne pense pas que ne pas jouer l'Europe soit un avantage, car, lorsque l'on joue en Coupe d'Europe, on progresse », a livré un Memphis Depay qui semble tout de même très tenté de rejoindre un club ambitieux en Europe, même s’il ne dirait visiblement pas non à une dernière saison à l’OL, dans un environnement où il se sent à l’aise.