OL : Slimani gratuit, tout change pour Memphis Depay !

Suite à un dernier mercato pénible, l’Olympique Lyonnais se prépare à être plus tranquille lors du marché des transferts de ce mois de janvier.

Depuis quelques heures maintenant, le mercato hivernal est officiellement ouvert en France. À Lyon, la principale interrogation tournera autour de Memphis Depay. En fin de contrat en juin prochain, l’international néerlandais est désormais libre de s’engager dans le club de son choix en vue de l’exercice 2021-2022. Si le Barça de Ronald Koeman rêve toujours de récupérer l’attaquant de 26 ans dès cet hiver, le club catalan n’a pas l’argent pour racheter les six derniers mois du contrat de Depay à Lyon. Et de toute façon, l’OL veut absolument garder son capitaine jusqu’à la fin de la saison. Une tendance que Juninho avait confirmé en décembre dernier : « Pour les joueurs cadres, on ne va pas bouger ». Autant dire que Depay va sûrement rester à Lyon jusqu’au bout, surtout avec l’opportunité de jouer le titre de champion de France en Ligue 1.

Mais si jamais le dossier Memphis venait à tourner au vinaigre dans les prochaines semaines, Rudi Garcia aurait posé une priorité sur Islam Slimani, selon L'Equipe. En contact avec la direction lyonnaise depuis l’été dernier, l'international algérien aimerait revenir en L1. Après une première partie de saison compliquée à Leicester, avec un seul match de Premier League au compteur, l’ancien Monégasque peut se libérer de son bail anglais. Ce qui représenterait une occasion en or pour l’OL, mais à 32 ans, Slimani n’a plus le temps d’attendre, et sachant que d’autres clubs français et étrangers le suivent, il devrait partir au mieux offrant d’un point de vue sportif et financier. Et ce ne sera sûrement pas à Lyon sur le très court terme, sauf si Depay fait ses valises plus vite que prévu.