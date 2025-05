OL ‍: Six clubs anglais le veulent, Cherki a fait son choix

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Rayan Cherki a la moitié de la Premier League à ses trousses. Mais il n'y a qu'un seul club qui le fait rêver s'il devait quitter l'OL cet été.

Auteur de ce qui est certainement la meilleure saison de sa carrière, Rayan Cherki sait qu’il a de grandes chances de prendre son envol cet été. Il s’est déjà trouvé tout proche de quitter l’OL l’été dernier, mais faute d’un accord total avec John Textor et en raison de la confusion autour des clubs qui voulaient le faire venir, cela ne s’est finalement pas réalisé. L’Américain a convenu, qu’en cas d’offre correcte, il ne s’opposerait pas au départ du joueur 100 % lyonnais. Avec sa belle saison, Rayan Cherki ne manquera pas de courtisans et sa cote est notamment assez énorme en Angleterre.

Jouer à Anfield, le rêve de Cherki

We will never get tired of Cherki 🌟 pic.twitter.com/9LbUh2oKsJ — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) April 27, 2025

Le média Give Me Sport fait un point sur son avenir à un mois de la fin de la saison. Et les sollicitations d’Angleterre sont très nombreuses. En effet, six clubs sont sur les rangs : Newcastle, Manchester United, Tottenham, Arsenal, Manchester City et Liverpool. A se demander ce que fait Chelsea pour ne pas draguer le Franco-Algérien… Toujours est-il que l’OL peut s’attendre à une belle vente. Et si possible avec Liverpool se dit le meneur de jeu. Selon les informations du média anglais, le joueur de 23 ans a une large préférence pour les Reds, champions d’Angleterre en titre, et qui vont disputer la Ligue des Champions la saison prochaine avec de grandes ambitions. Seule ombre au tableau au sein du club de Liverpool, Arne Slot, fort du titre acquis la semaine dernière, a pris plus de pouvoir pour le recrutement, et s’interrogerait sur la capacité de Rayan Cherki à pouvoir s’intégrer dans son schéma de jeu.

C’est en tout cas clair dans l’esprit du joueur de l’OL, c’est le fait de pouvoir évoluer à Anfield qui le fait rêver, même s’il ne faut pas le dire trop fort car rien ne garantit que son voeu sera exaucé cet été.