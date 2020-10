OL : Simakan en cadeau de Noël, Lyon dans le coup ?

Dans : OL.

Considéré comme l’un des défenseurs les plus prometteurs du championnat de France, Mohamed Simakan était proche de quitter Strasbourg cet été.

Plusieurs cadors européens se sont penchés sur la situation du natif de Marseille. Estimé à plus de 15 ME par le Racing, Mohamed Simakan figurait sur les tablettes du Stade Rennais, de l’Olympique Lyonnais ou encore de l’AC Milan. Mais faute d’accord avec les courtisans du joueur, le RC Strasbourg n’a pas cédé à la panique en conservant au sein de son effectif son prometteur défenseur central. Un moindre mal au vu de la situation actuelle du club, qui pourrait être pire encore si Mohamed Simakan avait levé les voiles au mercato estival. En revanche, il n’est pas certain que le club alsacien conserve son meilleur défenseur jusqu’à la fin de la saison.

Et pour cause, Calcio Mercato rapporte en ce milieu de semaine que quatre clubs sont toujours très intéressés par le profil de Mohamed Simakan, et envisagent de formuler une offre lors du prochain mercato hivernal. Bouillant à l’idée de recruter le Strasbourgeois début septembre, l’AC Milan est toujours actif sur ce dossier, au même titre qu’Aston Villa, le Borussia Dortmund… et l’Olympique Lyonnais. Il est toutefois assez surprenant de voir l’OL encore associé à Mohamed Simakan dans l’optique d’un recrutement à Noël, dans la mesure où le club présidé par Jean-Michel Aulas a recruté le latéral droit Mattia De Sciglio afin de compenser les départs de Kenny Tete et de Rafael. En défense centrale, autre poste auquel Mohamed Simakan peut évoluer avec brio, l’international algérien Djamel Benlamri a également posé ses valises à l’Olympique Lyonnais. Sauf départ imprévu, il semble donc assez peu probable de voir l’actuel 6e de L1 casser sa tirelire pour recruter Mohamed Simakan cet hiver. Et cela malgré son immense potentiel…