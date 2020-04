OL : Signer à Lyon, Patrick Müller est très chaud

Dans : OL.

Ciblé par l'OL pour sa cellule de recrutement, Patrick Müller est intéressé par le poste et ne se prive pas de le faire savoir.

Annoncé avec insistance du côté de Rennes, Florian Maurice va laisser une place vide que l’OL veut combler rapidement, sachant l’importance d’une bonne cellule de recrutement dans les clubs de nos jours. Les candidats sont connus, et si le profil de Bruno Cheyrou, poussé par Gérard Houllier, plait en interne, d’autres candidatures sont étudiées. C’est le cas de celle de Patrick Müller, ancien défenseur du club rhodanien dans les grandes années, et qui travaille pour l’UEFA actuellement. Comme Eric Abidal, il a passé ses diplômes en management sportif en même temps que Juninho à la fin de sa carrière. Dans les colonnes du Progrès, il a en tout cas démontré son franc-parler en reconnaissant des contacts avec l’OL à ce sujet.

« J’ai bien été contacté par le club, nous avons eu une discussion. C’est un honneur que l’on pense à moi, et je ne cache pas mon envie et mon intérêt de revenir une troisième fois dans ce club car j’ai une histoire particulière avec lui. J’y ai plein de bons souvenirs. L’OL, c’est la famille », a précisé le Suisse, qui envisagerait de quitter son poste à l’UEFA si jamais un accord devait avoir lieu avec l’OL, les deux postes n’étant pas compatibles. Toujours aussi proche du terrain, Patrick Muller est aussi l’entraîneur des défenseurs chez les jeunes du Servette de Genève, et vient régulièrement à Lyon pour assister à des matchs en compagnie de son fils. Autant dire que Patrick Muller est particulièrement motivé à l’idée de travailler avec l’OL.