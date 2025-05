OL ‍: Sage et Prud'homme licenciés, Lyon fait exploser l'addition

Dans : OL.

L’Olympique Lyonnais joue gros sur cette fin de saison en Ligue 1. Le club rhodanien doit impérativement se qualifier en Ligue des champions. Car les départs de Pierre Sage et Laurent Prud'homme vont de nouveau amputer l’OL de quelques millions d’euros.

La situation semble de plus en plus pesante du côté du Rhône. Si sportivement, l’Olympique Lyonnais tient la barre et reste en lice pour une qualification en Ligue des champions, financièrement tout est plus complexe. Ce samedi, selon le journal l’Equipe, l’OL va encore devoir sortir le chéquier concernant les indemnités de licenciement de Pierre Sage, mais également du directeur général Laurent Prud'homme, mis brutalement de côté en avril. Des nouvelles qui ne vont pas arranger les comptes de l’OL au moment où ARES semble s’agacer contre John Textor.

Des sanctions non levées ?

Ce qui va encore coûter cher à l'OL, ce sont deux décisions prises par John Textor. Pierre Sage a en effet été limogé de son poste d'entraîneur fin janvier après un match nul contre Nantes (1-1). Une décision qui avait fait débat sportivement, mais qui a surtout un coût financier. Avec cette décision prise en début d'année, l’OL devra s’acquitter de quelques millions d’euros envers Pierre Sage et trois membres de son staff, brutalement écartés. Le montant précis n’est pas encore connu, les avocats des deux camps étant encore lancés dans des négociations. De son côté, Laurent Prud’homme a été écarté par la direction d’Eagle Football Group en plein mois d'avril, et le limogeage du directeur général de l'Olympique Lyonnais aura, lui aussi, un prix qui va piquer, surtout que les caisses de l'OL ne sont pas au mieux.

La dette du club est toujours aussi élevée (540 millions d’euros) et la pression d’une qualification en Ligue des champions atteint son paroxysme. Toujours selon le quotidien français, les sanctions d’une relégation administrative prononcées le 15 novembre dernier ne seront pas levées si l’OL n'assure pas une qualification en C1 et des garanties financières plus solides. Malgré tout, Paulo Fonseca veut conserver son groupe en dehors de toutes les préoccupations financières. « Mais cette pression, ce n'est pas quelque chose qui entre dans la tête des joueurs. Ils ont seulement l'ambition de gagner », explique le Portugais en conférence de presse. La fin de saison s’annonce donc sous tension pour l’OL.