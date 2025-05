L'OL et Textor menacés par leur banquier américain

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Tandis que Paulo Fonseca et ses joueurs ne sont focalisés que sur la fin de saison en Ligue 1, John Textor doit lui faire face à de nombreux soucis, et notamment avec ARES, le fonds d'investissement qui lui a permis de racheter l'Olympique Lyonnais à Jean-Michel Aulas.

Sixième de Ligue 1, l'OL devra probablement gagner ses trois derniers matchs de la saison contre Lens, à Monaco et contre Angers, pour espérer finir dans les quatre premiers du classement et pouvoir envisager de jouer la Ligue des champions. Alexandre Lacazette et ses coéquipiers sont focalisés sur cette séquence, conscients de l'importance de ce ticket en or pour l'avenir de Lyon. Car la situation financière du club de John Textor ne s'améliore pas, et les différentes voies envisagées pour faire rentrer rapidement du cash, via l'entrée en bourse d'Eagle Football Group ou la vente des parts de Textor à Crystal Palace, ne se concrétisent pas. De quoi faire sonner un signal d'alarme aux Etats-Unis où se trouve le principal bailleur de fonds du boss de l'Olympique Lyonnais, et ce n'est pas vraiment un bon signe, les fonds d'investissements américains n'étant pas connus pour être des philanthropes.

Textor inquiète son partenaire américain

Ce samedi, L'Equipe explique que du côté d'ARES Management, qui a mis 500 millions de dollars dans la corbeille pour permettre à l'homme d'affaires américain de racheter l'Olympique Lyonnais à Jean-Michel Aulas, on est désormais impatient et un peu inquiet de la tournure des événements. « ARES donnerait des signes d’impatience face à la fuite en avant de John Textor », affirme Régis Dupont, qui précise que l'endettement de l'Olympique Lyonnais serait toujours autour de 540 millions d'euros. Autrement dit, non seulement la qualification pour la Ligue des champions est obligatoire pour d'abord permettre à l'OL de franchir l'obstacle de la DNCG, mais elle permettra aussi de rassurer ARES qui pourrait rapidement décider de reprendre les commandes de Lyon si John Textor ne tient pas un minimum ses engagements. Et là, les choses pourraient devenir très compliquées pour l'Olympique Lyonnais comme certains supporters commencent déjà à le redouter.