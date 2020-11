OL : Rudi Garcia prolongé à Lyon ? Tu bluffes Martoni

Dans : OL.

En fin de contrat en juin prochain du côté de l’Olympique Lyonnais, Rudi Garcia n'érige pas du tout la question de sa prolongation comme une priorité.

Dès qu’il a posé les pieds sur le banc de touche du club rhodanien, en octobre 2019, le coach français savait à quoi s’en tenir. En signant un contrat d’une grosse année et demi, l’ancien entraîneur de l’OM savait que son futur à moyen terme se jouerait au printemps prochain. C’est donc pour cela que tous les membres de son staff sont également sous contrat jusqu’en 2021. Autant dire que Garcia est un peu sous pression à Lyon… ou pas.

« On en a parlé avec le président et on a trouvé logique, intelligent de se revoir plus tard et de voir comment la saison se déroulait. Je n'ai aucune difficulté à être en fin de contrat. Ce n'est pas de la langue de bois parce que c'est important. Il y aura trois possibilités : ou le club ne veut plus travailler avec moi et ça s'arrêtera, ou d'un commun accord on a très envie de continuer ensemble et ça continuera, ou je n'ai plus envie de rester et cela se terminera. Une prolongation, ce n'est pas d'actualité. Ce n'est pas un problème. Dans un couple, on n'est pas obligés d'être mariés ou pacsés pour s'aimer, on n'a pas besoin de signer quelque chose si on se plaît l'un à l'autre, il n'y a pas de raison que cela ne continue pas. Aulas ? Je pensais qu’il était plus envahissant que ça. Mais pas du tout. C’est plutôt moi qui l'appelle pour lui donner des nouvelles du groupe. C’est quelqu’un de brillant intellectuellement. Après, je ne sais pas si j’aimerais gérer les réseaux sociaux comme lui », a lancé, sur Canal+, Garcia, qui commence à s’attacher à Lyon. S’il ne ferme aucune porte, l’entraîneur des Gones ne préfère toutefois pas se faire d'illusions sur son avenir au Groupama Stadium. En attendant, et histoire de mettre le plus de chances de son côté, Rudi Garcia va essayer d’amener l’OL sur la plus haute marche possible en L1.