OL : Rudi Garcia est cash, le podium s’éloigne pour Lyon

Rudi Garcia (entraîneur de l’Olympique Lyonnais, après le match nul 1-1 face au Racing Club de Strasbourg) : « C'est insuffisant notamment dans l'animation offensive. Nous nous sommes créé trop peu de situations et nous frappons trop peu au but. Pour un match à domicile, nous n'avons pas assez pesé sur les événements. Nous avons souffert de trop de fautes techniques. Dans les enchaînements, on doit amener plus de qualité. Il faut être bien meilleurs techniquement pour être plus fluides. Cela commence à être difficile (le podium) ? Oui, on peut voir ça comme ça, bien sûr. Tant que mathématiquement c'est possible, il faut faire en sorte de revenir mais si on ne gagne pas, ce sera compliqué. Si cela devient difficile dans les têtes des joueurs, il faudra que cela change. Nous n'avons pas été meilleurs avec les trois entrants contrairement à mercredi en Coupe contre l'OM (1-0) ».